Neubulach "Mausi kann nicht springen"

Neubulach/Schömberg-Bie­selsberg. Die Tiere wurden jetzt in Bie­selsberg von ihren "Herrchen" locker an der Leine geführt und mit motivierenden Lauten und Berührungen am Hinterteil animiert, die rund 20 bis 30 Zentimeter hohen Hürden zu überqueren. Dies gelang den meisten Tieren auch. Dennoch lief an diesem Tag nicht alles reibungslos: Beispielsweise blieb ein Kaninchen wegen Hundegebells sitzen oder machte vor dem Ende des Parcours eine Kehrtwende.

"Die Tagesverfassung der Tiere, das Publikum und die Umgebungsgeräusche wirken sich auf die Reaktionen aus", erklärte Gunhild Fritz, Tierärztin aus Neubulach. Sie möchte in der Bergwerkstadt einen Verein für Kaninhop, so nennt sich die Sportart, gründen.

Sportart kommt aus Skandinavien