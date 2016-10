Neubulach Männergesangverein Neubulach begibt sich auf klangvolle Reise

Von Süden nach Norden und wieder zurück

Schon im ersten Drittel des Konzertes vermittelten die Sänger beispielsweise bei "Rüdesheimer Wein" nach der Melodie von Jean Pauli, dass ihnen die Erfahrungen, die Otto Hausmann vor über 130 Jahren in dem Lied zusammenfasste, keineswegs fremd sind.

Bevor der Männerchor jedoch auf seiner klangvollen Deutschlandreise dort am Rhein Halt machte, war er unter Leitung von Stefan Blaich zunächst mit dem schwäbischen Volkslied "Muss I denn" nach Norden aufgebrochen. Von der Küste aus schipperten die "Seeleute", in Anlehnung an die Seemannskultur mit Halstüchern ausgestattet, durch die Melodien von "Seemann" und "Kaperfahrt".