Neubulach Lucia Leidenfrosts Buch führt zu intensiven Diskussionen

Gelesen wurde aus ihrem ersten Buch. Es handelt sich um den Erzählband "Mir ist die Zunge so schwer", das im Frühjahr dieses Jahres erschienen ist.

"Mit unseren Kindern haben wir Ausflüge gemacht, als sie noch bei uns gewohnt haben. Im Zug haben wir ›Häuser fangen‹ gespielt mit ihnen. Aber erst nach dem Krieg. Ich hab als Apotheker zum Glück nicht in den Krieg müssen. Es sind so viele im Krieg gestorben, an der Front und auch zu Hause. Der Edi Holzapfel zum Beispiel ist im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr verblutet. Der war eingesperrt und erst wie er zu stinken angefangen hat, ist aufgesperrt worden. Davor wär dem schon noch zu helfen gewesen. Der war ja nur angeschossen." Dieses Zitat aus Leidenfrosts Erzählung "Gefangenspielen", stellte der Neubulacher Siegfried Beck an den Anfang der Lesung.

Texte lösen Betroffenheit aus