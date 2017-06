Neubulach Landesschau kommt

Neubulach. Die "Landesschau Mobil" mit der Reporterin Sonja Faber-Schrecklein macht ab Montag, 3. Juli, Aufnahmen in Neubulach. Dabei macht sich das "Landesschau Mobil"-Team auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten. Die Reportage stellt den Fernsehzuschauern vor, was das Leben in der Stadt und dem Heilklimatischen Kurort im Nordschwarzwald auszeichnet.