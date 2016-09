Neubulach Kunst- und Kulturfreunde trotzen schlechtem Wetter

Musiker sprechen von "Wahnsinns-Stimmung"

"Produziert hatte ich ja schon vorher, und mit warmer Kleidung kann ich mir behelfen", erklärte eine Ausstellerin. Zudem herrsche tolle Stimmung bei Veranstalter und Besuchern, die sich nicht vom Bummel abhielten ließen.

So waren zwar weniger Anbieter als erhofft gekommen; diese hatten dafür abwechslungsreiche kunsthandwerkliche Produkte im Gepäck.

Und dennoch: Schirme sowie Zeltdächer prägten das Gesamtbild des Kunst- und Kulturmarktes in diesem Jahr. Unter einem solchen Regenschutz hielten beispielsweise auch die Straßenmusiker Core und Jan aus Waiblingen gegen das Prasseln der Tropfen an. "Trotz Regenwetter eine Wahnsinns-Stimmung, Danke, dass wir dabei sein durften", postete das Duo am Abend auf seiner Facebook-Seite.

Gut behütet mit Zylinder zog auch Gaukler "Schabernax" alias Johannes Engler über den Markt und zauberte das ein oder andere Lächeln ins Gesicht der Gäste.