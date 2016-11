Neubulach Kosten für Bläserklasse steigen

Seitens der Musikschule Wildberg werden künftig je Deputatsstunde, also Unterrichtseinheit der Ausbilder, fünf Euro mehr in Rechnung gestellt, wie Bürgermeisterin Petra Schupp dem Gemeinderat erläuterte.

Festbetrag von 30 Euro monatlich

Die Stadt bezuschusste von Anfang an das Angebot mit bis zu zwei Dritteln der anfallenden Kosten, während die Eltern einen Festbetrag von 30 Euro monatlich entrichten. In diesem Jahr wird der städtische Anteil an der musikalischen Ausbildung auf 17 658 Euro beziffert.