Neubulach Kinder kreieren fantasievolles Theater

Doch was wäre eben dieser Zauberwald ohne ein Lebkuchenhaus. Und in diesem wohnte eine Hexe, die der Prinzessin zu bedenken gab, wie ungesund es sei, nur Süßes zu essen. Stattdessen reichte sie der Hungrigen, die im Begriff war, an dem Haus zu knabbern, einen Apfel. Ahnend, was passieren kann, verfolgte ein ausgewähltes Publikum gebannt, wie die Prinzessin in die Frucht biss. Und wirklich, nur kurze Zeit später brach sie zusammen. In letzter Minute rettete ein Superheld sie vor dem Vergiftungstod.

Erleichterung machte sich deshalb auch in den Reihen der Zuschauer breit, die dieses exklusive Theaterstück sehen konnten. Es handelte sich um die Gäste der jungen Darsteller, die eigens für die Uraufführung eingeladen waren und in den Genuss des Zauberwaldes kamen.

Drei Tage lang hatten zehn Kinder an dem fantasievollen Theaterstück gefeilt. Unter Anleitung von Daniela Rothfuß und Silke Salkic flossen die individuellen Wünsche der Mädchen und des einzigen Jungen in das "Drehbuch" ein. "Wir haben die Teilnehmer im Vorfeld des Workshops gefragt, welche Figuren sie gerne spielen möchten", erläuterten die Regisseurinnen. Märchenliebhaber erkannten außerdem Anteile bekannter Erzählungen, die in das Geschehen im Zauberwald einflossen. Für den Tanz gaben sich vor allem die Feen einfach nur der Musik hin.

Ein reichhaltiger Fundus an Stoffen und Kleidern, teils von den Darstellern selbst mitgebracht, diente der passenden Ausstattung. Auch die Kulisse und Requisiten wie beispielsweise die Zauberstäbe der Feen, stellten die Kinder selbst her.

Natürlich durfte auch die Maske nicht fehlen. Zauberhaft wurden die weiblichen Schauspieler geschminkt. Sogar für individuell gestaltete Einladungskarten hatten sie noch Zeit.