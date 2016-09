Neubulach Kinder kreieren fantasievolles Theater

Nach langer Zeit hatte sie endlich das kühlende Nass gefunden und labte sich daran. Doch es handelte sich um Zauberwasser und die liebliche Prinzessin verwandelte sich in eine Meerjungfrau. Kein Wunder also, dass plötzlich Fische das Umfeld im Zauberwald belebten. Feen eilten ihr zur Hilfe, sodass sie ihre ursprüngliche Gestalt wiedererlangte.

Doch was wäre eben dieser Zauberwald ohne ein Lebkuchenhaus. Und in diesem wohnte eine Hexe, die der Prinzessin zu bedenken gab, wie ungesund es sei, nur Süßes zu essen. Stattdessen reichte sie der Hungrigen, die im Begriff war, an dem Haus zu knabbern, einen Apfel. Ahnend, was passieren kann, verfolgte ein ausgewähltes Publikum gebannt, wie die Prinzessin in die Frucht biss. Und wirklich, nur kurze Zeit später brach sie zusammen. In letzter Minute rettete ein Superheld sie vor dem Vergiftungstod.

Erleichterung machte sich deshalb auch in den Reihen der Zuschauer breit, die dieses exklusive Theaterstück sehen konnten. Es handelte sich um die Gäste der jungen Darsteller, die eigens für die Uraufführung eingeladen waren und in den Genuss des Zauberwaldes kamen.