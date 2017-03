Neubulach Jörg Pfrommer ist Motor des DRK

Neubulach. "Nachdem er schon in Calw in verantwortlichen Positionen gewirkt hatte, leistete er in Neubulach Pionierarbeit", erinnerte Beuerle an die Gründung des Ortsvereins vor 22 Jahren. "Jörg Pfrommer war und ist immer wieder Vorreiter für andere Ortsvereine und motiviert diese auch", sagte der Kreisvorsitzende weiter. Angesichts der beruflichen Altersteilzeit, die der Ortsvereinsvorsitzende inzwischen angetreten hat, sei noch einiges zu erwarten, unkte Beuerle.

Immer wieder motiviert

Mit Blick auf die Bautätigkeiten in den vergangenen Jahren beim DRK Neubulach schlug der stellvertretende Vorsitzende Udo Zens in die gleiche Kerbe. "Wir haben in Jörg Pfrommer einen starken Motor mit sehr großem Hubraum." Zudem verstehe der Vorsitzende es immer wieder aufs Neue, die Mitglieder zu motivieren. "Es war seinerzeit ein Novum, einen Ortsverein aufzubauen, Satzungen zu erarbeiten und im Lauf der Jahrzehnte so zu entwickeln, dass die heutigen Rahmenbedingungen entstanden", fasste der langjährige Vereinsarzt Albrecht Schwämmle seine Verbundenheit zum Standort Neubulach und Jörg Pfrommer zusammen. Dessen Ehrung für 35-jährige Mitgliedschaft aus dem vergangenen Jahr wurde nachgeholt.