Neubulach Internet-Wut nach Hitzefrei im Rathaus

Und Harald G. schreibt: "Denkt mal lieber daran, dass viele, viele Busse ohne Klima Anlage hier laufen (Freudenstadt). Die Fahrer und die Passagiere sind Temperaturen teilweise mit bis zu 47 bis 50 Grad ausgesetzt."

Einige verstehen die Aufregung nicht – und gönnen es den Leuten

Arm dran seien auch die, "die bei der Hitze schweißen und lackieren müssen", fügt Daniel B. hinzu. Andreas R. ergänzt sarkastisch: "Schweißen muss ich auch, und zwar von morgens bis abends ein Dutzend T-Shirts voll."

Doch nicht jeder wütet gegen die glücklichen Sachbearbeiter, die früher heim durften. "Mein Gott! Die machen zwei Stunden früher Feierabend! Als ob dabei jemand anderem eine Zacke aus der Krone bricht? Einfach mal nicht so neidisch sein und anderen mal was gönnen...", meint zum Beispiel Nicole L. Benjamin S. pflichtet ihr bei: "Wie alle hier los legen und ihre Berufe aufzählen. Das war sicherlich eine Entscheidung der Führungsebene, nicht eine des einzelnen Mitarbeiters. Und wenn euer Chef für euch so etwas entscheidet, dann nehmt ihr es doch auch an?!"

Und beinahe philosophisch kommentiert Jessy T. mit einem Bild und dem Sinnspruch: "Wer andere beneidet, macht deren Glück zum eigenen Unglück."