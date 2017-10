Neubulach In jedem Päckchen steckt Liebe

"In jedes Paket legen wir drei Tafeln Schokolade, das gehört dazu und erfreut alle Adressaten", erzählt die Organisatorin, während sie die Leckereien in den Schachteln verteilt. Diese unterscheiden sich nach Jungen und Mädchen sowie Senioren. Ein Plüschtier zum Knuddeln, bunte Stifte mit Malbuch, ­Süßigkeiten oder ein Puzzle, Schulsachen, Spielzeug, Hygiene- oder Körperpflegeartikel und Lebensmittel sowie ­Socken, Schal, Mütze oder Handschuhe kommen nach und nach in die Schachteln.

"Viele beteiligen sich vor allem mit Selbstgestricktem, aber auch auf andere Weise. Es ist eine Freude, dass in der Bevölkerung ein Herz für die Ärmsten der Armen erhalten ist", sagt Fischle zu den Spenden von Einzelpersonen, Organisationen, Vereinen, Kindergärten und Schulen. Sie alle beteiligen sich an der Aktion der christlichen Organisation "Licht im Osten", die alljährlich im Rahmen liebevoller Weihnachtsveranstaltungen vor Ort die Päckchen in Kinder- und Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Einrichtungen für Behinderte verteilen.

Nur neue Produkte