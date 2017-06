Neubulach Hitzefrei

Die Temperaturen sind seit Tagen beinahe unerträglich hoch. Unerträglich vor allem dann, wenn man acht Stunden oder mehr in stickigen Räumen arbeiten muss, in denen Klimatisierung ein Fremdwort ist. So scheint die Situation auch im Rathaus Neubulach zu sein. Dort wissen sich die Mitarbeiter aber zu helfen und machen einfach früher Feierabend: "wegen der Hitzewelle und fehlender Klimatisierung". Anträge bearbeiten und Fragen der Bürger beantworten? Nein, sollen die anderen doch ruhig in ihren stickigen Büros ächzen und schwitzen – die Mitarbeiter des Rathauses in Neubulach machen das nicht mit. Lieber zwei Stunden früher ins Freibad oder das Planschbecken im eigenen Garten. Man sollte sich ein Beispiel daran nehmen und hitzefrei machen. Andererseits: Sind die einfachen Zeiten wie in der Schule nicht eigentlich vorbei?