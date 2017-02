Neubulach "Hirsch" soll abgerissen werden

Der neue Besitzer will das einmal so stolze Gebäude am Silbertor abreißen und dafür auf dem Gelände zwei Neubauten errichten. An dem Verkauf war der Neubulacher Immobilienmakler Waldfried Schmidt beteiligt.

Auf jeden Fall seniorengerecht

Wie er unserer Zeitung gegenüber erläuterte, handelt es sich beim Käufer um einen Privatmann aus der Bergwerksstadt, der eines der beiden vorgesehen Häuser für sich und seine Familie selbst nutzen will. Den Wohnraum im anderen Block will er entweder vermieten oder verkaufen. Auf jeden Fall soll aber seniorengerecht gebaut werden.