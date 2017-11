Neubulach Gruseln in der Naturgeisterbahn

Nicht verwundert

Nicht verwundert waren die Besucher deshalb über das sargähnliche Kassenhäuschen. Einmal in den Gängen untertage, erlebten sie unerwartete Begegnungen. Statt den Blick auf eingeschlossene Erzspuren freizugeben, lösten sich von den Felswänden plötzlich Gespenster. Mit gruseligen Gesichtern traten sie in den Weg der Stollenbesucher und sorgten für so manchen Schreckensschrei. Kettenrasseln, ein plötzlicher und gezielter Luftzug aus dem Gestein heraus, am Kopf vorbeistreifende Spinnweben oder gespenstisches Lachen bestimmten das Gruselspektakel in der Naturgeisterbahn. Und das ließen sich am Montagabend zahlreiche Besucher nicht entgehen.

Aus Respekt vor dem erstmals zum Feiertag ausgerufenen Reformationstag hatte die Stollengemeinschaft Neubulach den Halloweenabend einen Tag vorgezogen. Klein und Groß machte sich verkleidet sowie geschminkt auf den Weg ins Ziegelbachtal. Hatten sie die Naturgeisterbahn überwunden, entlohnten wärmendes Feuer, Speisen und Getränke für ihren Mut. Darüber hinaus konnten die Gäste sich als Schauergestalten verewigen lassen und ausgelassen zur Musik tanzen.