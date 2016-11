Neubulach Gottesdienst zeigt, wie wichtig helfen ist

Im Mittelpunkt stand ein Schauspiel rund um die kleine Lisa, die im Kindergarten eine schöne Laterne gebastelt hatte, die sie begeistert ihrer Oma zeigte. Gemeinsam gestalteten sie aus der neuen Laterne und den Laternen der vergangenen Jahre ein Martinsfenster. Dabei entdeckte Lisa das Flüchtlingskind Fatima aus der Nachbarschaft, das sie zum Laternenlauf einlud.

Immer wieder wurden die kleinen Besucher mit in das Anspiel einbezogen. So sangen sie gemeinsam mit Lisa und ihrer Oma Laternenlieder, die zum Teil von Flötenkindern oder Klavier und Gitarre begleitet wurden. Auch der Vorschlag, dass Lisa doch eine ihrer Laternen an Fatima verschenken könne, kam von den kleinen Besuchern.

Der Gottesdienst sollte vermitteln, wie aktuell und wichtig es sei, für andere Menschen da zu sein und mit ihnen zu teilen.