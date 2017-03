Neubulach Gmeiner: Am Ende die wirtschaftlichere Lösung

Neubulach-Oberhaugstett. Das Kompostwerk in Neubulach gehört bereits seit Ende vergangenen Jahres der Vergangenheit an. Zwar steht es noch, der Betrieb wurde aber zum Jahresende eingestellt. Auf dem Gelände des Kompostwerkes soll nun eine Bioabfallvergärungsanlage errichtet werden. Die Bürger informierten sich darüber bei einer Infoveranstaltung in der Festhalle. Rund 50 Personen hörten aufmerksam den Ausführungen der Referenten der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) zu, die – falls der Kreistag am 20. März dem Bau der Anlage zustimmt – der Betreiber auf dem Grundstück des Kompostwerkes sein wird. Es habe zwar kritische Fragen gegeben, wirkliche Kritik sei aber ausgeblieben, meint der Geschäftsführer der AWG, Christian Gmeiner. "Die Fragen waren völlig berechtigt und ich denke, dass wir sie zufriedenstellend beantworten konnten", fügt er hinzu. Eine große Sorge der Bürger: Das Verkehrsaufkommen in Oberhaugstett. Denn was in die Anlage hineingebracht wird, muss ja auch irgendwie wieder herauskommen.