Neubulach Gesunde Ernährung, die Spaß macht

Neubulach. Was ist eigentlich gesunde Ernährung? Wie steht es mit den Essgewohnheiten der Schüler? Und wie wirken sich Schönheitsideale auf Ernährung und Gesundheit aus? Dies waren nur einige der Fragen, mit denen sich die Schüler der Klassen drei bis zehn am Präventionstag auseinandersetzten. Die Klassen drei, vier und fünf sahen zu diesem Thema das Theaterstück "Ein absolut irres Kochduell", das vom Nimmerland-Theater aus Konstanz aufgeführt wurde. Im Anschluss durchliefen die Kinder einen "Parcours der Sinne", in dem sie sich spielerisch mit der Ernährungspyramide auseinandersetzten. Als Schmankerl durfte sich Jeder zum Schluss ein kleines Kochbuch mit Gerichten zum Selbermachen mit nach Hause nehmen.

Die Qual der Wahl

Die älteren Schüler von Klasse sechs bis neun hatten die Qual der Wahl – durften sie sich doch aus einer großen Auswahl an Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen für drei Kurse entscheiden. Diese Workshops wurden von den Lehrkräften sowie von externen Referenten gehalten. Dazu zählten auch sportliche Aktivitäten wie Krafttraining oder Hip-Hop – denn auch Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise.