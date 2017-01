Neubulach Gerda Beutel entführt Leser in eine fantastische Welt

Die Geschichte spielt in Schottland, auf Sizilien und in der Parallelwelt Arkoba, in der die Menschen noch im Mittelalter leben. Die 13-jährige Lissy kommt in den Besitz eines sehr mächtigen Zaubersteins aus Arkoba. Um diesen wieder in die Parallelwelt zurückzubringen, erleben sie und ihre Freunde Marco und Alison einige Abenteuer.

Protagonisten stoßen auf Dämonen

Anfänglich sind das Herausfinden der Macht des Steines und dessen Anwendung, sowie der Weltenwechsel nach Arkoba die Hürden. Dabei stoßen sie auf böse Kreaturen wie Geister, Dämonen, Riesen und andere Bestien.