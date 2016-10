Neubulach Gelungener Lesestart an Schule

Einerseits, weil das Lesen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine zentrale Bedeutung habe, beispielsweise durch das Lesen von Briefen, Beipackzetteln oder Gebrauchsanleitungen, andererseits, weil das Lesen eine Voraussetzung für Lernprozesse in fast allen anderen Fächern darstelle. Bernhart: "Wer sich in Büchern oder im Internet über Themen informieren kann, kann diese auch verstehen und lernen."

Deswegen werde das Lesen auch häufig als eine Schlüsselkompetenz auf dem Weg zu schulischem und beruflichem Erfolg bezeichnet. Lesen eröffne den Zugang zu fremden Welten und Geschichten. "Wer kennt nicht das Gefühl, von einem Buch derart gefesselt zu werden, dass man es gar nicht mehr aus der Hand legen möchte?", meint Bernhart. Die Leseförderung geschehe im Unterricht durch Vorlesen, Bücher lesen, Buchvorstellungen und handlungsorientierter Umgang mit Literatur. Zudem bietet die Schule eine "Leseratten-AG".