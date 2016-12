Neubulach Gauck schätzt Schwarzwälder Whiskey

Das allerdings realisierte Dürr erst viel später und schüttelt bis heute ungläubig den Kopf. Erst war es eine Email, dann ein Anruf von Jan-Göran Barth, dem Küchenchef im Schloss Bellevue höchstpersönlich. "Er orderte zwei Kartons aus dem Batch No2", erinnerte sich Dürr an das Gespräch, wenngleich ihm erst beim Versand auffiel, wer da eigentlich bestellt hatte.

Während Bundespräsident Joachim Gauck und seine Gäste also in den Genuss von der Sorte "Malachit" kommen, ist der so genannte "Batch No3" gereift. Kräftig und schwer zeigt sich dabei der gebrannte "Teuchelwald", der dennoch weich die Kehle umspielt. Aperitiffässer, in denen Dürr die neue Komposition des DoinichDaal-Whiskeys reifen ließ, verliehen ihr zudem eine leichte Süße sowie die leichte Rauchnote. Gerade letztere schätzen Whiskey-Kenner. Abgerundet wird "Teuchelwald" durch einen fruchtigen Aspekt. Nicht zuletzt die Bewertung beim offiziellen Whiskey-Tasting bestärkt Dürr in seinen Kreationen. "Die Fachleute würdigten die schlüssige Entwicklung des Batch, bei dem der Ursprung erkennbar sei", berichtete der 35-Jährige von der positiven Resonanz. Für den vergleichsweise kleinen Betrieb in Martinsmoos ist das natürlich eine Chance sich weiter zu etablieren. "Die Geräte, die wir für die Herstellung brauchen, haben wir selbst gebaut", erklärte Dürr einen Unterschied zu bekannten Marktgrößen. Selbst aus Amerika erhält er inzwischen Anerkennung für seine Kreationen des Blackforest Single Malt Whiskey mit der speziellen Note seiner Heimat, erzählte er stolz.

Starke Holznote mit nur latentem Rauchanteil überzeugt