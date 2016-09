Neubulach Fußballer erfrischen sich im Wassereimer

Nach acht Jahren Abstinenz hatte der Verein am Freitagabend das Elfmeter-Turnier wiederbelebt. 22 Mannschaften gingen an den Start. "Die Zuschauer waren begeistert und feuerten die Teams an", erzählte der zweite Vorsitzende Helmut Seydt von einer tollen Stimmung auf und rund um den Fußballplatz. Und die hielt demnach noch lange nach Ende des Turniers an, das die Mannschaft "Freibier ab 21 Uhr" für sich entschied.