Neubulach Funkelnde Männeraugen bei Rennen

Neubulach-Oberhaugstett. Funkelnde Augen und Wetteifer begleiteten die Rennrunden. Auf deren Anzahl kommt es nämlich an, wenn man den Wettbewerb gewinnen will. Gezählt werden die absolvierten Runden in einem Zeitfenster von fünf Minuten. "Davor dürfen die Teilnehmer fünf Minuten lang trainieren, um ein Gefühl für die Handhabung zu bekommen – schließlich ist es schon etliche Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte her, dass solche Rennen gefahren wurden", sagte Andreas Blaurock, der Initiator des Rennens lachend.

Sonderedition über Auktion erstanden

Aus einer Weinlaune heraus entstand die Idee, nachdem eine illustre Runde sich über Erlebnisse und Eindrücke aus Kindertagen ausgetauscht hatte. Schon die Erinnerung an die damaligen Rennbahnen ließ die Augen gestandener Männer leuchten. Blaurock gelang es, bei einer Auktion die Carrera Bahn Panamericana 1952, eine Sonderedition von Mercedes Benz in Anlehnung an die legendären Rennen in Amerika, zu ersteigern.