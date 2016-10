Neubulach Flüchtlings-Unterkunft Ende November fertig

Derzeit stehen sowohl im Innenbereich (Bodenbeläge, Malerarbeiten) als auch im Bereich der Außenanlage (Pflasterungen/Parkplätze, Rasensaat) noch einige Arbeiten an. "Während in den Zeiten großer Zuweisungszahlen die noch im Bau und Umbau befindlichen Unterkünfte zum Teil direkt nach Fertigstellung eines Bereiches etappenweise belegt werden mussten, sind wir nun in der komfortablen Lage, die Arbeiten vor der Belegung mit geringerem Zeitdruck vollends abschließen zu können", sagt Härtel.

In ganz Deutschland ist die Zahl der Asylsuchenden weiter stark rückläufig. Im Südwesten wurden von Januar bis September insgesamt 27 973 Flüchtlinge gezählt, im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 52 789. Die Gemeinschaftsunterkunft bietet Platz für genau 104 Personen. "Die Belegung wird aber voraussichtlich vorerst etwas geringer ausfallen", so Härtel. Der Landkreis werde bei der Belegung wieder auf das bewährte Konzept einer Mischung aus Familien und Einzelpersonen setzen, so die Pressesprecherin weiter.

Die meisten Flüchtlinge kamen in den ersten neun Monaten 2016 aus Syrien (74 000) nach Deutschland. Es folgen Albanien (45 000), Irak (16 600) und Afghanistan (16 300) .