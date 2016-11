Neubulach Fazit des Tages: "Gelebter Glauben ist Teilen und Gespräch"

Der "Kraft zum Leben" wollte der Dekanatstag auf die Spur kommen. Was gibt den Menschen diese Kraft? Was stärkt sie vor allem in Momenten von Lebensübergängen, in denen es schwierig wird, in denen sie sich kraftlos fühlen? Was muss die Kirche ändern, um vermehrt für Menschen ein Ort zu sein, an dem sie Lebenskraft erfahren?

Mit diesen Fragen im Fokus beschäftigten sich die Teilnehmer zunächst mit einer Geschichte aus dem Markus-evangelium, die von einer kranken, unter beständigem Blutfluss leidenden Frau erzählt.

Diese Frau fand laut der Geschichte bei den Ärzten keine Hilfe, hatte aber dennoch den Mut, wider aller Regeln ihrer Zeit aufzubrechen und in der Menge die Berührung mit Jesus zu suchen.