Neubulach ­Farbenprächtige Werke fesseln

Denn Chupakhina, die aus Kasachstan kommt, lebt seit 15 Jahren in der Bergwerkstadt. Der Malerei widmet sich die Künstlerin in dieser Form gleichwohl erst seit drei Jahren. Während Liebe und Leidenschaft zur Malerei bis in ihre Kindheit zurückreichen, ist sie seit neun Jahren staatlich geprüfte Mode-Designerin und zeichnete mit großer Begeisterung ihre Entwürfe. Inzwischen wechselte sie Kreide und Kohle gegen Acryl und Öl wie die Ausstellung zeigt.

"Die Kunstwerke sind individuell und Ausdruck ihrer Persönlichkeit und Vorstellungskraft", fasste die 15-jährige Tochter der Künstlerin in der Einführung zusammen.

Mehr als 300 Bilder sind entstanden

Mehr als 300 Bilder sind inzwischen entstanden, in denen Chupakhina sich mittels Farben mit ihren Emotionen auseinandersetzt. Experimentierfreude kommt dabei auch in unterschiedlichen Mischtechniken oder der Einarbeitung von beispielsweise naturbelassenem Holz zum Ausdruck. Für dessen Erkennung muss sich der Betrachter allerdings Zeit lassen, zumal die Künstlerin den Übergang mit Acryl so gestaltet, dass es kaum wahrnehmbar ist.

Auch Wasser spielt immer wieder eine Rolle in den Werken. Zum Beispiel durch die Lebewesen in ihm, dem Geschehen an Ufer und Küste oder der Spiegelung in der Oberfläche, aber auch durch Wellen. So hinterlassen die Malereien je nach Betrachtungsabstand unterschiedliche Eindrücke. Bis Ende Februar sind die Werke von Larissa Chupakhina im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.