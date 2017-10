Neubulach Erstlingswerk geht unter die Haut

Erich war offenbar sehr gut aussehend und eitel. Er entstammte einer von einer sehr wohlhabenden und bestens integrierten Familie. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 wurde diese jedoch aus dem Alltag und der Gesellschaft herausgerissen. Das Klima an der Schule und auf den Straßen änderte sich blitzartig. Die Familie Levi traf auf misstrauische Blicke, Bekannte und Nachbarn grüßten sie nicht mehr und vermieden teilweise den Blickkontakt. In der Schule trugen immer mehr Lehrer braune Uniformen, und Erichs Noten wurden grundlos schlechter. Auch das Geschäft des Vaters lief nicht wie zuvor. Das Hausmädchen Fanny konnte auch nicht mehr bezahlt werden.

Beim Lesen alter Zeitungsartikel fiel Barth-Grözinger auf, dass beim Hochwasser in Ellwangen 1935 wohl das Vieh eines jüdischen Händlers ertrunken sei. Bei der Recherche fand man Briefe von Julius Levi aus den Vereinigten Staaten an die Vermieter, die der Familie bis zur Ausreise aus Deutschland immer nahe standen. Diesen konnte man entnehmen, dass Uniformierte beim besagten Hochwasser den Stall aufbrachen und die Tiere absichtlich in die Jagst warfen. Eine schreckliche Szene, die im Buch ebenfalls aufgearbeitet wird.

Weitere Nachforschungen zeigten, dass Erich Levi im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Venezuela starb. Barth-Grözinger und Schüler schafften es, den Kontakt zu Erichs Sohn Michael Levi herzustellen. Bei einer Ausstellung des Peutinger-Gymnasiums reiste dieser dann auch an und besuchte die Heimatstadt seines Vaters. "Das Hausmädchen Fanny kam ebenfalls und fiel Michael um den Hals", erzählte die Autorin von einem äußerst rührenden Moment.

Nach der Lesung interessierten sich viele Besucher für die spektakuläre Rahmengeschichte und stellten noch einige Fragen.