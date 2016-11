Neubulach Erproben und besser verstehen

Die Schule hatte sich an einer landesweiten Ausschreibung im Rahmen der Jubiläumsaktion der Chemie-Verbände Baden-Württembergs, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des "Dialog Schule – Chemie" beteiligt und zählte mit ihrem Konzept im naturwissenschaftlichen Bereich zu den Gewinnern. Ausgezeichnet wurden am Lehrerkongress der chemischen Industrie in Böblingen landesweit 22 Gymnasien, zwei Gemeinschaftsschulen und eine Realschule.

Der Experimentierkoffer wurde an der Pädagogischen Hochschule Freiburg entwickelt und hat einen Wert von mehr als 350 Euro. Mit dem Koffer können Schüler selbst Versuche machen, die ihnen helfen, die weit verbreitete und sehr energieeffiziente Lithium-Ionen-Akkutechnologie zu verstehen. Ralf Müller, Geschäftsführer der Chemie-Verbände Baden-Württemberg, überreichte den Vertretern der Schulen die Experimentierkoffer. Das aktuelle Thema "Lithium-Ionen-Akku" passt ins Konzept der Verbände, die Schulen gerade in den Bereichen zu unterstützen, in denen sich viel ändert.

Dort ist der Handlungsbedarf nämlich meist groß – und ohne Hilfe von außen, wie Informationen, Fortbildungen oder solchen Materialien, ein spannender und zeitgemäßer Unterricht nur schwer möglich. "Wir wissen, dass das für die Lehrer gerade heute ungeheuer schwierig ist", unterstrich Müller das Engagement der Chemie-Branche. Der Experimentierkoffer mache es jetzt möglich, dass an der Gemeinschaftsschule Neubulach die Schüler bei der Elektro-Chemie und dem Thema Speicherung von Energie neue Versuche machen können – und damit neue Erkenntnisse gewinnen.