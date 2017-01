Neubulach Ergebnisse sind sehr überzeugend

Jährlich gebe es mehr als 20 solcher Einzelprogramme, die mit hohem ehrenamtlichem Anteil aus den Vereinen des Kreisverbands umgesetzt werden. Das Ganze ginge nicht ohne starkes Engagement seitens der Eltern und der Lehrer der mitwirkenden Schulen, so Fuchtel. Dieses Zusammenspiel führe zu einem permanent hohen Interesse an der Blasmusik und motiviere in der Regel junge Menschen, sich dem Vereinswesen zuzuwenden.

Wie Uwe Göbel als stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer berichtete, werde das Programm zunehmend auch in anderen Landkreisen übernommen.

Im Jahr 2016 wurden in Richtung Finanzierung und Bauplanung große Schritte getan, die Errichtung einer neuen Musikakademie des Blasmusikverbands Baden-Württemberg (BVBW) als Aus- und Fortbildungsstätte vorwärts zu bringen. Sobald das Vorhaben in Plochingen realisiert ist, will der Verband ein Konzept zur Nutzung dieser Einrichtung erstellen, schließlich kann diese Einrichtung recht gut auch per S -Bahn erreicht werden.

Im Jahr 2017 will der Kreisverband wieder mit Orchestern aus dem Kreisverband auf Auslandsreisen gehen. Sobald wie möglich sollen die dazu nötigen Informationen an die Vereine gehen, damit hier eine zeitliche Koordinierung seitens der aktiven Musiker machbar ist. "Das Programm vor Ort kann sich kurzfristig ergeben. Wichtig sind uns die Zeitfenster, in denen die Reisen stattfinden sollen. Je eher wir diese kennen, umso verlässlicher können die Musiker bei ihren Arbeitgebern die Urlaubspläne bekannt geben", so Uwe Göbel.

In Ergänzung zu den laufenden Aktivitäten will der Kreisverband bei der Talentsuche im Kreise von Kindern und Jugendlichen weitere Akzente setzen. Vor allem sei es wichtig, das Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten zu intensivieren. Insbesondere die Gestaltung eines lebendigen und hochklassigen Kreisjugendorchesters sei ein herausragendes Ziel aller Verbandsverantwortlichen. Abschließend gaben Fuchtel und Göbel dazu die Devise aus: "Es gibt viele Talente. Die Aufgabe ist es, sie zu erkennen und adäquat zu fördern."