Neubulach Elfen hinterlassen am Neubulacher Ziegelbach ihre Spuren

Doch auch außerhalb des Hella-Glück-Stollens bis hinunter zum Ziegelbach sind die farblichen Rückstände zu sehen.

Während Geologen diesen grünen, blauen oder gelben Schimmer unter anderem dem Vorkommen der Kupfererze Malachit und Azurit zuschreiben, fand Maria Stahl eine andere, bezaubernde Erklärung.

Im Märchen "Am Ziegelbach" ließ die Ehefrau des damaligen Schullehrers von Neubulach ihrer Fantasie freien Lauf. Denn für sie sind die farblich funkelnden Erscheinungen Spuren von Elfen, die sich bis heute am Ziegelbach tummeln. Wagemutig hatten sie dem Märchen nach ihre Heimat für einen Ausflug in unbekannte Regionen verlassen.