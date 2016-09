Neubulach Elf Lehrer komplettieren das Kollegium

Evelin Fritscher kommt von der Friedensschule in Waiblingen-Neustadt (Gemeinschaftsschule), Nadine Güll von der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule in Mössingen, Michael Grötzinger von der Otterstein-Realschule in Pforzheim, Christiane Hartmann von der Karl-Kühnle-Grundschule in Herrenberg, Esther Kollefrath vom Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum in Haslach (Kinzigtal), Laura Kutschera von der Johannes Brenz Schule (evangelische Grundschule) in Stuttgart, Laura Mayer direkt vom Pädagogischen Fachseminar in Karlsruhe, Hannes Mayer von der Sophie La Roche-Realschule in Bönnigheim, Bernadette Paul von der Sommerbergschule in Lenzkirch (Grund- und Werkrealschule), Aline-Christin Perschka von der "elment-i Schule im Technido" (Grundschule) in Karlsruhe Franziska Schulte und von der Schutterlindenberg Grundschule in Lahr.

Darüber hinaus stoßen Pfarrer Hans Georg Schmid (evangelischer Religionsunterricht) und Ute Bihler-Wick im Bereich "Deutsch als Zweitsprache" zum Team hinzu. Antje Braun hat zudem ihren Vertrag an der Schule verlängert.

Weitere Informationen: Unter www.gms-neubulach.de stellen sich die neuen Lehrer vor.