Neubulach Ein Blick in die Gruft des Blutsaugers

Neubulach. Und dorthin, in die Tiefen des Schlosses des berüchtigten Grafen, nach Transsilvanien nahmen Lilian Wolfarth und Wolfgang Tischer die Zuhörer mit, indem sie aus dem legendären Romans "Dracula" von Bram Stoker lasen.

Die Kühle des Stollens, in rotes Licht getauchter Fels und die Betonungen der Sprecher trugen dabei zu einer unheimlichen Atmosphäre bei. Beim Lesen der einzelnen Passagen, die zu einem großen Teil in Tagebucheinträgen der Hauptfiguren verfasst ist, wechselten Wolfarth und Tischer sich ab und spielten zudem mit dem Licht. Spotähnlich wurden sie abwechselnd für ihre Ausführungen in Szene gesetzt.

Auch wechselnde Farben zogen die Zuhörer tiefer in die Geschichte, die sich rund um die schaurigen Erlebnisse des Rechtsanwaltes Jonathan Harker, seiner Verlobten Mina Murray oder deren Freundin Lucy drehen – um nur einige Beispiele zu nennen.