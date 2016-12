Neubulach Die letzte Schicht vor Weihnachten

Von den schweren Arbeiten im Bergbau, dem Bangen ob der Naturgewalt des Berges, Antonius’ Überlebenskampf unter Tage mit Hunger und Klopfzeichen im Rhythmus des Betspruchs "Heilige Barbara, steh uns bei" sowie der Erleichterung in der Familie, ihn gerettet zu haben, erzählte Reiner Klink im Rahmen der Mettenschicht. Ganz still wurde es dabei rund um den Weihnachtsbaum im Hella-Glück-Stollen in Neubulach, zumal das Felsmassiv erahnen ließ, welchen Kampf Antonius ausfechten musste.

Seit einigen Jahren pflegt die Stollengemeinschaft der historischen Bergwerke das Brauchtum aus früheren Tagen. In diesem Jahr erinnerte sie bei der Mettenschicht nicht nur mit dieser Geschichte an die Gegebenheiten für die Bergleute, wenn sie Hunderte von Metern unter Tage die Bodenschätze abbauten. Auch die Lieder, die der vereinseigene Bergmannschor vortrug, unterstrichen die Besonderheiten. "Gemeinsam wollen wir den Abschluss vor Weihnachten und einen gemütlichen Abend feiern", lud Vorsitzender Christian Proß im Anschluss zum Ausklang in die Stollenklause ein. Die Mettenschicht der Neuzeit sollte nämlich auch eine Anerkennung für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer des Vereins während des ganzen Jahres sein.