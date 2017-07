Neubulach Die "Landesschau" ist im Kasten

Das war aber längst nicht alles, was es für die Reporterin und ihr Team in Neubulach zu entdecken gab: "Zwei Ehepaare haben mich an ihre Hochzeitsorte geführt. Das waren zum einen der Bergwerksstollen und zum anderen die Barbarakapelle unter der Bergvogtei", erzählt Faber-Schrecklein, die seit 1991 für "Landesschau Mobil" durch Baden-Württemberg reist. Dabei erfuhr sie auch, dass durch Auswärtige in Neubulach etwa 50 Prozent mehr Hochzeiten stattfinden, als wenn nur die Ortsansässigen dort heiraten würden.

Mit der Bürgermeisterin Petra Schupp war das Team unterwegs, um sich zeigen zu lassen, was "neu" in "Bulach" ist. Neben dem Neubaugebiet waren dabei die Elektrotankstelle sowie die Gesamtschule im Mittelpunkt. Dazu gab es eine Fahrt mit der Pferdekutsche und einen Besuch der Kneippanlage.

Strömender Regen beim Bilder machen

Der Fotoclub Neubulach Focus ’83 empfing das Fernsehteam am letzten Drehtag in Neubulach. In strömendem Regen führte Thomas Braun, Vorsitzender des Fotoclubs, die Reporterin Faber-Schrecklein zum Diebsturm in Neubulach. "Ein Fotograf ist auch bei schlechtem Wetter auf Motivsuche, oder?", fragte sie, als beide unter einem Dach in der Nähe Schutz vor dem Regen gefunden hatten. "Eigentlich nicht. Normal sucht man sich besseres Wetter zum Fotografieren aus", antwortete Braun.

Die Fotografen legten sich trotzdem ins Zeug, knipsten, erzählten und erklärten. Faber-Schrecklein versuchte sich sogar selbst am Fotografieren. Das Wetter wurde besser, und es ging zum abgebrannten Hotel Hirsch nahe des Calwer Tors. "Im Verborgenen, Vergessenen lässt sich auch manchmal Schönheit finden", sagte Faber-Schrecklein, als sie die verbrannten Holzbalken und zerstörten Fenster des Hotels betrachtete, "und auch danach suchen wir auf unserer Reise". Einen Panoramablick erhielt sie beim Aussiedlerhof, und dem Beilfelsen stattete sie auch noch einen Besuch ab, bevor sich das Fernsehteam vom Fotoclub und von Neubulach verabschiedete.