Neubulach Dank für Zuverlässigkeit und Engagement

Die Geschäftsführerin Astrid Enge zeichnete Peter Gäbler und Cengiz Keskin für jeweils ein Vierteljahrhundert Mitarbeit in der Firma aus. Susanne Greule gehört bereits seit zehn Jahren zum Unternehmen.

Geschenke sowie Urkunden

Peter Gäbler ist 1991 in den Trützschler-Konzern eingetreten. Er arbeitete zuerst in Mönchengladbach, bevor er 2005 zu Trützschler nach Neubulach wechselte, wo er seither Geschäftsführer ist. Cengiz Keskin ist 1991 in die Firma gekommen, arbeitete viele Jahre in der Deckelproduktion und ab 2008 in der Packerei. Susanne Greule ist 2006 eingetreten und seitdem in der Disposition tätig.