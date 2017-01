Neubulach Da helfen, wo es nötig und sinnvoll ist

Aus dem Marktbereich Calw bekamen 14 Vereine eine Spende. Der Kleintierzüchterverein Oberkollbach, der EC Kreisverband Enz-Nagold, der Förderverein Faustball vom TSV Calw 1848, die Gemeinde Oberreichenbach, die Emil-Molt-Schule Calw, die Stadt- und Jugendkapelle Calw, das Würzbacher Bauerntheater, der Tischtennis-Verein Altburg, der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Stammheim, der Vfl Stammheim, der SV Oberreichenbach, der Waldkindergarten, das Altburger Dance Movement sowie der CVJM Langenbrand. Aus dem Marktbereich Neubulach übergab die Raiffeisenbank einen Scheck an die evangelische Gesamtkirchengemeinde Wart-Ebershardt, die AG Schönes Dorf Mindersbach, den SV Ebhausen 1962, den TV Ebhausen, Abteilung Eisstock, den Gemischten Chor Oberhaugstett, die Square Miners Neubulach, den MGV Frohsinn Neuweiler, den Förderverein der Schule Neubulach, den Reit- und Fahrverein Neubulach, den FC Neuweiler, den SV Agenbach, die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ebhausen und den TV Ebhausen.

Dass die Vereine die finanzielle Unterstützung sinnvoll einsetzen, davon überzeugten nicht zuletzt einige Vertreter der Spendenempfänger bei kurzen Vorträgen. Die Gemeinschaftsschule Neubulach beispielsweise kaufte von dem Geld drei Lego-Roboter, an denen Siebt- und Achtklässler das Programmieren erlernen können. Der Tischtennis-Verein Altburg investierte in neue Tische, der Vfl Stammheim in zwei Jugendtore. Die Vereine konnten sich über ein seit 2015 neues, digitales Vergabesystem bei der Raiffeisenbank um Unterstützung bewerben. Zweimal im Jahr findet dann die symbolische Spendenübergabe statt. Zur Umrahmung der Feierlichkeiten traten zwei Kinder der Zirkus AG der Waldorfschule Calw unter der Leitung von Carima Banikow auf.