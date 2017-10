Neubulach City-WC-Anlage ist die beste Lösung

"Wenn wir die Toiletten selber erstellen, kommt uns das wesentlich teurer und der Ausschuss hat sich einhellig für die WC-Anlage ausgesprochen", plädierte Bernd Schwarz für die Anschaffung. Zumal die Anlage auch in Sachen Hygiene und Pflege besser zu handhaben sei. Das sei für ein öffentliches WC ein bedeutender Aspekt, so der Stadtrat. "In einem Anbau an das Bestandsgebäude müssten wir im Winter zusätzlich heizen. Wir sollten einen Knopf dran machen", gewann auch Jürgen Bohnet der Anlage einen positiven Effekt ab.

Bei drei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat die Anschaffung, für die der Anbieter den ursprünglichen Preis in Höhe von rund 64 400 Euro aufrecht erhielt, wie die Bürgermeisterin informierte. Für das von der Stadt einzubauende Fundament kalkulierte sie mit rund 5000 Euro.

Insgesamt werde mit den erforderlichen Geländeangleichungen, der Neugestaltung des Zugangsbereichs sowie dem Pflastern der Haushaltsansatz voraussichtlich ausreichen.