Neubulach "Bude ist voll, was will man mehr"

Bereits zum 32. Mal ist die Veranstaltung ein Treffpunkt für die Bevölkerung. Natürlich durften auch ein paar Ständchen zwischendurch nicht fehlen. "Das machen wir einfach so spontan mit unserem Dirigenten Stefan Blaich", so Schanz. Dass Blaich dazu die Arbeitsschürze ablegen musste, passte in das Gesamtbild der Veranstlung. "Hier hilft jeder mit. Da macht unser Dirigent keine Ausnahme", sagte der Vorsitzende und lobte auch die vielen Helfer, die an den Vorbereitungen beteiligt waren. "Am Freitag riecht es in ganz Liebesberg immer nach gedämpften Zwiebeln. Da sitzen wir mit zehn bis zwölf Helfer am Tisch, um die Grundlage für das Backhausfest, den Zwiebelkuchen, vorzubereiten." Zwiebelkuchen und Pizza sei das Kerngeschäft. Dazu komme für Sonntag noch der Streuselkuchen – natürlich mit echten Butterstreuseln, so Schanz.

Unterschied zum "Gäu"

Die sei ein Unterschied zum "Gäu", wo bei den traditionellen Hocketsen neben Zwiebel-, hauptsächlich Kartoffel- und Zuckerkuchen sowie Holzofenbrot angeboten werden. Letzteres gibt es in Liebelsberg nicht. "Da gab es mal eine alte Absprache mit den Bäckern, und heute würden wir das gar nicht mehr schaffen", erklärte Schanz. Rund 600 Kuchen verlassen beim Liebelsberger Backhausfest den Ofen, der bis zu 14 Bleche aufnehmen kann. Das muss alles vorbereitet und verarbeitet werden. "Das geht nur mit Liebelsberger Frauenpower", sagte eine Helferin und zeigte in die Runde in der Backstube. Überall wurde gewerkelt: Teig ausgerollt, Pizza belegt und die Festigkeit der Kuchenböden begutachtet. Währendessen bildeten sich vor dem Backhaus eine Warteschlange.