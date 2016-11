Neubulach Breites Angebot

Mehr als 30 Beschicker bauen Stände auf

In der historischen Mehrzweckhalle an der Mühlsteige boten mehr als 30 Marktbeschicker ihre Waren an. Holz, Stein, Stoff, Wolle, Filz, Papier oder auch Ton, Glas und Edelmetalle waren die Ausgangsmaterialien für die Kunsthandwerker. Auf rund 600 Quadratmetern erstreckte sich die Auswahl an Kleidung und Schmuck über Dekoratives und Nützliches, Spielzeug, erste Weihnachtsboten und Karten bis hin zu kulinarischen Leckereien.

Vorrangig aus dem Landkreis Calw kamen die Anbieter, aber auch aus der weiteren Region und vereinzelt entfernteren Orten in Baden-Württemberg.