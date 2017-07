Neubulach Brandruine weicht Wohngebäude

Von Straße abrücken

Insgesamt sind es drei versetzte Baukörper, die anstelle des Hotels errichtet werden sollen, so die Architekten Julia und Roman Benz. "Größe, Körnung und Struktur passen sich der Umgebung an", erläuterten die Planer aus Neuweiler. Zwei Giebelbauten werden von Norden an der Calwer Straße nach Süden durch einen Flachdachbau verbunden. Zudem soll das Gebäude am Eingang zum Silbertor von der Straße abrücken, wodurch der Blick vom Turm aus aufgeweitet werde und außerdem Parkplätze entstehen werden. Es soll ein barrierefreies Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten entstehen sowie eine Tiefgarage. Vier der Wohnungen wird die Familie selbst nutzen, die restlichen sollen vermietet werden, so der Bauherr.

Als problematisch sah die Verwaltung auch das geplante Gartenhaus im südlichen Bereich des Grundstücks, da der vorliegende Bebauungsplan die Fläche zur Freihaltung von Bebauung markiert. "Das bestehende Gartenhaus wurde zu Unrecht errichtet und das geplante würde eine Befreiung vom Bebauungsplan erfordern", erläuterte Bürgermeisterin Petra Schupp. Um diese Befreiung warb Wolf. Im Gegenzug wolle er die Treppe auf seinem Grundstück von der Straße "Im Brechgraben" zum Stadtgraben an die Stadt schenken, um den öffentlichen Zugang zu erhalten.

Mehrwert für Ortschaft

"Es ist genau das, was wir wollten und das Tor wird sichtbarer, deshalb kann ich mir das gut vorstellen", sagte Stefan Pfrommer. Einen Mehrwert für Neubulach erkannte auch Thorsten Hiller, den die Höhe des Hauses nicht stört. Für ein Flachdach des Nordhauses zugunsten der Aussicht warb indes Jürgen Bohnet. "Stört sie das nicht mit Blick auf die übrige Bebauung?", warf der Architekt ein, der genau vor diesem Hintergrund den Bauherren von seiner ursprünglichen Idee nur einen Flachdachbau zu realisieren abgebracht hatte. "Beim Blick von unten stört das nicht", sagte Schupp.

Andreas Volz gab zu bedenken, dass durch die Höhe der Turm bei der Anfahrt zur Stadt aus Richtung Oberhaugstett nicht mehr zu sehen sei. Ein Stück Gefälligkeit fehlte bei den Planungen zudem Stadträtin Cornelia Dendel. "Es ist eine exponierte Lage und den Turm haben wir nur einmal", regte sie eine Überplanung an. "Die Gebäudehöhe entwickelt sich aus der Geschosshöhe, Barrierefreiheit und beispielsweise Anforderungen an die Lüftung", erklärte Benz.

Genehmigung erteilt

Dem Verwaltungsvorschlag, die Baugenehmigung nicht zu erteilen folgten am Ende neben der Bürgermeisterin auch Cornelia Dendel, Monika Böttinger, Jürgen Bohnet und Andreas Volz, der eine namentliche Abstimmung beantragt hatte. Beim Gartenhaus enthielt sich Volz, während bei der Gegenstimme von Schupp der Ausschuss für die Befreiung vom Bebauungsplan stimmte. Der Ausschuss sprach sich damit mehrheitlich für das Bauvorhaben aus.