Neubulach Besucher drehen am Schwungrad

Gerät vor Jahren liebevoll restauriert

Abwechselnd kurbelten die Mädchen und Jungen an dem großen Schwungrad, mit dem das Obst durch die Messer im Inneren des Trichters getrieben wurde. War die darunter aufgestellte Wanne dann voll mit Apfelstücken, entleerten Vereinsmitglieder diese über der historischen Presse. Eigens für das Schaumosten hatten die Dieselfreunde vor Jahren die Moste restauriert. Damit die Früchte überhaupt zur Verfügung standen, waren die Vereinsmitglieder erst drei Tage zuvor zum Aufsammeln auf die Streuobstwiesen gegangen. Gerne wurde der frisch gepresste Saft verkostet. An den trockenen Pressrückständen wird sich das heimische Wild erfreuen. Es wurde dem Jäger zum Verfüttern übergeben.

Vorarbeit war auch für die anderen Bereiche des Mostfestes im Vereinsdomizil der Dieselfreunde nötig. "Rund 100 Kilogramm Zwiebeln haben wir angedünstet", erzählte Vorsitzender Hartmut Walz, während der beliebte Zwiebelkuchen zubereitet wurde. Und da in den vergangenen Jahren der Zuspruch für die Veranstaltung am Stadtrand von Neubulach kontinuierlich wuchs, lagerte der Gastgeber den Kuchenverkauf aus der Halle aus und gewann auf diese Weise zusätzliche Sitzplätze. Der deftig schwäbische Mittagstisch am Sonntag war erneut ein begehrtes Ziel für zahlreiche Besucher.