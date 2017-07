Neubulach Berglauf in Altbulach

Als Neuerung wird in diesem Jahr ein Kinderlauf über 800 Meter mit 53 Höhenmetern angeboten, der zeitgleich mit dem Hauptlauf gestartet wird. Der Altbulacher Berglauf ist Teil des Calwer Berglauf Cups mit insgesamt acht Wettbewerben im Kreis Calw. Hierzu zählen die bereits durchgeführten Läufe in Calw-Stammheim, Bad Wildbad und Schömberg, sowie die Wettbewerbe in Bad Herrenalb, Agenbach, Oberkollbach und Calmbach, die nach den Sommerferien veranstaltet werden.

Die Berglaufstrecke führt vom Kohlerstal im Nagoldtal an der B463 gelegen, über 2,9 Kilometer und 220 Höhenmetern hinauf nach Altbulach, wo sich auf dem Dorfplatz der Zielbereich befindet.

19-prozentige Steigung