Neubulach Bereit für zahlreiche Begegnungen

"Willkommen, und legen sie die Hand an den Pflug", motivierte Dekan Erich Hartmann sowohl Hahn als auch die Kirchengemeinde dazu, die vielfältigen Aufgaben gemeinsam anzugehen. "Stärken sie die neue Pfarrerin durch Zuspruch und Mitwirkung, dann kann etwas wachsen", sagte er bei der Investitur in der Stadtkirche.

Elke Hahn ist bereit für zahlreiche Begegnungen, wie sie anhand des Bildes eines Klosterfensters erläuterte. "Das Herz kann neu werden wie es die Jahreslosung unterstreicht", erklärte sie ihre Interpretation der Darstellung, die Gertrud von Helfta, eine Ordensfrau aus dem 13. Jahrhundert in Verbindung mit Gott zeigt. Nach zwölf Jahren als Pfarrerin in der Gesamtkirchengemeinde Reubach im Dekanat Blaufelden wechselte sie nun nach Neubulach.

Geboren wurde sie 1966 im Kochertal und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie studierte zwar Theologie, arbeitete nach dem Examen zunächst aber wegen fehlender Vikariatsplätze als Frauenreferentin in einem Pharma-Unternehmen. Schließlich trat Hahn 1999 das Vikariat in Geislingen an der Steige an, ehe sie Pfarrerin zur Dienstaushilfe beim Dekan in Crailsheim wurde und dann nach Reubach wechselte.