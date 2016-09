Neubulach "Bei uns ist jeder Ton selbst gemacht"

Neubulach. "Listen to the radio" von Don Williams, Benny Quicks "Motorbiene" oder "Country roads" von John Denver und Johnny Cash sowie Fats Dominos "Blueberry Hill", Lieder aus unterschiedlichen Jahrzehnten, zeigen die musikalische Vielseitigkeit der Band.

Hammann aktiviert

Denn die Musiker von "Fifty Two" spielen nicht nur Hits und Oldies aus eigenen Jugendtagen. Schnell fanden Thomas Wick an der Gitarre, Joachim Hörrmann mit der Trompete und Bass sowie Thomas Rotfuß am Schlagzeug einen Bandnamen. "Wir sind alle Jahrgang 1952", erklärt Wick, wie sie auf "Fifty Two" kamen.