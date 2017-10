Neubulach Bei der Nachwuchsgewinnung ein großes Vorbild

Etwas Besonderes wird auch der Veranstaltungsort des Ehrungsnachmittags im November sein: Der Calwer Blasmusikverband kooperiert in diesem Jahr mit der GWW Calw (Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Calw). In deren Räumlichkeiten im Stammheimer Feld treffen sich die Musiker und Funktionäre zur Ehrungsveranstaltung. Die GWW-Geschäftsführerin Andrea Stratmann wird die Ehrungsrede halten und die GWW-Haus-Band die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Vorsitzender Hans-Joachim Fuchtel: "So arbeiten wir im gesellschaftlichen Raum auf mehr Inklusion hin".