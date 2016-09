Neubulach Band spielt erstmals bei Squaredance-Party

"Die Schritte haben die Tänzer in ihren Klubs gelernt, die Choreografie liegt in der Hand des Callers. Die Herausforderung für die Tänzer ist es, auf die Ansagen zu hören", sagt Square Miners Vize-Präsidentin Kristina Linderich. Neben dem Caller der Neubulacher, Martin Wallum, machte außerdem ein Caller aus Reihen der Besucher die Ansage. Zur Sommerparty waren Mitglieder von 17 Klubs aus ganz Baden-Württemberg in die Bergwerkstadt gekommen. "Einmal im Jahr feiern wir diesen verlegten Clubabend in dieser Art", erläuterte Linderich den sogenannten "5. Mittwoch". Soll heißen, wenn sich der wöchentliche Trainingsabend in einem Monat fünf Mal ergibt, werden die anderen Klubs eingeladen und es wird eine gemeinsame Party gefeiert. "Dafür sprechen wir uns im Regionalverband ab, legen frühzeitig unser eigenes Thema fest und besuchen natürlich andere Klubs, wenn diese eine Party haben", sagt die Vize-Präsidentin aus. Für den Squaredance braucht es keine festen Tanzpartner, deshalb freuen sich die Tänzer immer über neue Gesichter.

Die Square Miners bieten das "Open House" zum unverbindlichen Mittanzen an. Sowohl am 21., als auch am 28. September können Interessenten zum Training ab 20 Uhr in den Gemeindesaal nach Altbulach kommen.