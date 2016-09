Neubulach Auf Bergbau-Spuren unterwegs

Eine riesige unterirdische Kirche verschlug allen Neubulacher Bergleuten den Atem. Alles besteht aus Salz – Altar, Kanzel, Figuren. Sogar der Boden, der wie gefliest aussieht, ist massives Salz mit eingefrästen Fugen.

Mystisch und stimmungsvoll zeigen sich die unterirdischen Salzseen, untermalt mit Musik von Chopin. Sogar ein Festsaal mit Bühne und ein Bistro sind tief unten im Salz untergebracht.

Der Bergwerksbesichtigung schloss sich eine kurze Führung durch die Altstadt Krakaus an. Nach dem ereignisreichen Ausflug in die Umgebung Krakaus kehrte eine sehr müde Schar in das Schloss zurück. Zum Tagesausklang gönnte sich die Stollengemeinschaft ein Großfeuerwerk im Schlosspark, das von einer Hochzeitsgesellschaft, die im Schloss feierte, ausgerichtet wurde.

Der Sonntag führte die Neubulacher zunächst zum Sender Gleiwitz. Der alte Senderturm, das höchste Holzbauwerk Europas, erlangte 1939 eine traurige Berühmtheit. Hier fand der fingierte Überfall auf den Sender statt. SS-Leute in polnischer Uniform inszenierten einen Überfall. Ermordete KZ-Insassen steckten sie in polnische Uniformen und ließen sie vor Ort zurück.

Höhepunkt des Tages war der Besuch des Silberbergwerks Tarnowitz. Sehr beeindruckend ist das moderne Museum. Mit modernster Audio- und Videotechnik wird die Geschichte des Bergbaus in Tarnowitz dargestellt. Als Vision kann sich die Stollengemeinschaft solch ein schönes Museum auch für Neubulach vorstellen.

40 Meter unter der Erde wurden die alten Stollen und Abbaue besichtigt. Im Gegensatz zu den Neubulacher Erzvorkommen in schmalen Erzgängen liegt dort das Erzgestein breitflächig, vergleichbar mit Kohleflözen, vor. Die großflächigen Abbaue verursachen allerdings über Tage große Probleme, da Bergsenkungen auftreten. Der Besuch des Juraparks Krasiejów beendete das Besichtigungsprogramm des Tages.

Am Montag wurde dann die Heimreise angetreten.