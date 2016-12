Neubulach Auch Muslime spenden Blut

Neue Spender – unabhängig von ihrer Nationalität – seien immer willkommen. "Deshalb haben wir nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr die Zahl der betreuenden Ärzte auf vier erhöht", erklärte Pfrommer.

Das gewährleistete den reibungslosen Ablauf ohne größere Wartezeiten für die Freiwilligen. Dass trotzdem 17 potenzielle Spender zurückgestellt wurden, lag unter anderem an den erweiterten Kriterien. So wurden beispielsweise alle nach einem Aufenthalt in Kirchheim Teck in den vergangenen sechs Wochen gefragt.

"Dort wurde das meist von Schafen übertragbare Q-Fieber festgestellt", erläuterten die untersuchenden Ärzte. Die Inkubationszeit, also die Zeitspanne zwischen der Ansteckung mit der Krankheit und deren Ausbruch, liege bei 40 Tagen.

Bewirtung an Silvester

In bewährter Weise betreuten die Mitglieder des DRK Neubulach die Spender und sorgten für das stärkende Vesper nach der Blutspende. Das Engagement für dieses Jahr ist damit aber noch nicht beendet: An Silvester bewirtet die Ortsgruppe die Teilnehmer des Silvesterlaufs vom Lauftreff Neubulach. Im kommenden Jahr feiert das DRK Neubulach dann das 50-jährige Bestehen.