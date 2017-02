Neubulach Arbeitsunfall: 52-Jähriger in Lebensgefahr

In einem Rohbau in der Industriestraß sollten Fenster eingebaut werden. Vermutlich durch einen Bedienungsfehler an dem Hubwagen kippte die rund 350 Kilogramm schwere Ladung um, und der Arbeiter wurde darunter begraben.

Der 52-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen.