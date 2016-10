Nagold Zweite Amtszeit für OB Jürgen Großmann

Das Ergebnis verwundert natürlich nicht: Jürgen Großmann (CDU) bleibt Oberbürgermeister in Nagold. Der 54-Jährige war als einziger Bewerber in das Rennen um den OB-Posten in Nagold gegangen. Alle anderen im Rat vertretenen Parteien hatten auf einen eigenen Kandidaten verzichtet.

So war es für Großmann ein einsames Rennen. Und mit am spannendsten war die Frage, wie viele Bürger er an die Wahlurnen locken konnte. Das Ergebnis, das gestern gegen 18.45 Uhr im Rathaus bekannt gegeben wurde: Von den 17.125 Wahlberechtigten schritten nur 20,6 Prozent zur Wahl.

Auf Jürgen Großmann entfielen 97,2 Prozent der Stimmen.