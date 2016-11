Nagold Zweifel sind längst widerlegt

Welch ein Glück! Denn der Nagolder Rainer Christ war eben dort bei der Fallschirmspringer-Einheit. Der junge Mann hatte seinen Vater nie kennen gelernt – er galt seit einem Angriff in den letzten Kriegsmonaten als vermisst –, und so wuchs Rainer Christ mit seinen vier Halbwaisen-Geschwistern schon früh in die Verantwortung hinein. Nach einer Schweißerlehre bei Daimler verpflichtete er sich für zwei Jahre bei der Bundeswehr, wo er sich eben in Marlene Steffen verliebte, die er 1966 heiratete.

Zwei Jahre später zog die junge Familie, um ein Adoptivkind und zwei eigene Kinder bereichert, nach Aachen. Dort wohnte Marlene Christs Bruder, und Rainer Christ nahm Arbeit in einem Bergwerk an, doch das Heimweh trieb ihn 1969 zurück nach Nagold.

Dort wurden zwei weitere Kinder in die Familie hinein geboren, und der vielseitige Tüftler Rainer Christ arbeitete bei verschiedenen Firmen in ganz unterschiedlichen Positionen: bei der Gambrinus-Brauerei, bei der Stadt Nagold, in einer Automatenfirma und schließlich noch 19 Jahre lang in der Firma Rolf Benz. Auch Frau Marlene war bei unterschiedlichen Arbeitgebern eine geschätzte Kraft: Im alten Krankenhaus, im damaligen "Hotel Löwen", in der Kegelbahn der Ankerbrauerei, als Eisverkäuferin, Bedienung und Reinigungskraft. Bis zu ihrem 71. Lebensjahr arbeitete Marlene Christ auch 14 Jahre lang bei der GWW in Nagold. Mehrere Operationen in den vergangenen Jahren zwangen die Katzenfreundin jedoch zu einem ruhigeren Rhythmus.

Während die Samtpfoten Ling-Ling, Gismo und Lucky dem Frauchen gerne beim Stricken zugucken, das seit je Marlene Christs Leidenschaft ist, kümmert sich Rainer Christ gerne um Haus und Garten und tüftelt immer wieder Neues aus. Über Iselshausen hinaus geradezu berühmt ist seine reiche Winter- und Weihnachtsbeleuchtung mit tausenden von Lichtern, die Garten und Umgebung hell erstrahlen lassen und vor allem für Kinder ein magischer Anziehungspunkt sind.

Den besonderen Hochzeitstag möchte das Jubelpaar, dessen Kinder mit ihren Familien alle ganz in der Nähe wohnen, im engen Familienkreis begehen. Denn an Weihnachten ist eh wieder großes Familientreffen mit sieben Enkeln und einem Urenkel angesagt.